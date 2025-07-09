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    Происшествия

      Три девушки получили травмы при падении с электросамоката в Бурабае

      Опубликовано:

      Девушка на электросамокате
      Электросамокат. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

      Три девушки получили травмы при падении с электросамоката в Бурабае. Полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

      Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент, в результате которого пострадали три девушки, произошел в минувшие выходные на территории курортной зоны Бурабай.

      Установлено, что жительницы Астаны взяли в аренду электросамокат и, двигаясь по велосипедной дорожке, упали с транспортного средства. Их всех доставили в больницу с травмами и ушибами.

      В ходе проверки полицейскими установлен владелец электросамоката, проведены первоначальные следственные действия.

      По данному факту начато досудебное расследование по ст.306 ч.2 УК РК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены экспертизы.

      Полицейские попросили граждан соблюдать элементарные правила безопасности при эксплуатации электросамокатов. В частности, следует использовать средства защиты: шлемы, налокотники, наколенники, а в ночное время обязательны светоотражающие элементы.

      Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние электросамоката, а во время езды соблюдать правила движения.

      Добавим, что согласно ст.306 ч.2 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

      Ранее в Алматы женщину сбил самокат на пересечении улиц Абая и Алтынсарина. Пострадавшую доставили в больницу. По результатам обследования выставлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости правого предплечья. Специалистами выполнена закрытая репозиция костных отломков с последующим наложением гипсовой лонгеты.

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