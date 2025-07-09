Женщину с грудным ребенком сбили на "зебре" в Актау: как наказали водителя (видео)
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В полиции Мангистауской области рассказали, как наказали водителя, сбившего женщину с младенцем на пешеходном переходе, передает Lada.kz.
Как пишет издание, сам инцидент произошел еще в прошлом месяце между 9 и 10 микрорайонами. О произошедшем рассказали очевидцы.
По их словам, женщина, допустившая наезд, посадила пострадавших в свою машину и пообещала доставить в больницу.
По данным полицейских, за рулем авто, сбившего пешеходов, была девушка 1998 года рождения.
Автоледи привлекли к ответственности по статье 610 КоАП РК. Автомобиль Toyota Hilux водворили на штрафстоянку.
"Двое пострадавших после осмотра врачей отпущены домой", - сообщили в полиции.
Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.
Согласно части 2 этой статьи, то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (157 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2263434-zhenshchinu-s-grudnym-rebenkom-sbili-na-zebre-v-aktau-kak-nakazali-voditelya-video/
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