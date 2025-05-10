Тепловоз столкнулся с легковушкой в Костанае
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на станции "Костанай" - тепловоз столкнулся с легковым авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Сообщается, что 10 мая в 11:20 на станции "Костанай" при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем.
Пострадавших нет, подчеркнули в компании.
"По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля. Проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243571-teplovoz-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-kostanae/