Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тепловоз столкнулся с легковушкой в Костанае

Опубликовано:

Рельсы
Рельсы. Иллюстративное фото: pexels.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось на станции "Костанай" - тепловоз столкнулся с легковым авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Сообщается, что 10 мая в 11:20 на станции "Костанай" при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем.

Пострадавших нет, подчеркнули в компании.

"По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля. Проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243571-teplovoz-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-kostanae/