Не справился с управлением: пассажир погиб в жуткой аварии в Алматы (фото)
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Смертельная авария произошла минувшим вечером в Алматы - погиб пассажир микроавтобуса. Подробности произошедшего ДТП озвучили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.
Инцидент произошел вчера, 1 мая, в 20:58 в Алатауском районе южной столицы.
По данным полиции, водитель микроавтобуса марки Mercedes следовал по улице Саина в северном направлении и не справился с управлением авто. Машина выехала на восточную обочину, где наехала на бордюр и опрокинулась.
В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса 1998 года рождения.
В настоящий момент по факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241204-ne-spravilsya-s-upravleniem-passazhir-pogib-v-zhutkoy-avarii-v-almaty-foto/