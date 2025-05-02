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Не справился с управлением: пассажир погиб в жуткой аварии в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Смертельная авария произошла минувшим вечером в Алматы - погиб пассажир микроавтобуса. Подробности произошедшего ДТП озвучили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел вчера, 1 мая, в 20:58 в Алатауском районе южной столицы.

По данным полиции, водитель микроавтобуса марки Mercedes следовал по улице Саина в северном направлении и не справился с управлением авто. Машина выехала на восточную обочину, где наехала на бордюр и опрокинулась.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса 1998 года рождения.

В настоящий момент по факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241204-ne-spravilsya-s-upravleniem-passazhir-pogib-v-zhutkoy-avarii-v-almaty-foto/