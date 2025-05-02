Не справился с управлением: пассажир погиб в жуткой аварии в Алматы (фото)

Смертельная авария произошла минувшим вечером в Алматы - погиб пассажир микроавтобуса. Подробности произошедшего ДТП озвучили в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел вчера, 1 мая, в 20:58 в Алатауском районе южной столицы.

По данным полиции, водитель микроавтобуса марки Mercedes следовал по улице Саина в северном направлении и не справился с управлением авто. Машина выехала на восточную обочину, где наехала на бордюр и опрокинулась.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате аварии погиб пассажир микроавтобуса 1998 года рождения.

В настоящий момент по факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.