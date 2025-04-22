Врачи рассказали о состоянии детей-футболистов, которые попали в жуткую аварию под Астаной
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В Павлодаре врачи рассказали о состоянии юных футболистов, попавших в страшную аварию под Астаной в минувшую пятницу, передает сайт телеканала КТК.
В результате аварии тренер погиб на месте, а в больнице оказались 16 воспитанников частного футбольного клуба. Один ребенок попал в реанимацию. Сегодня в больничных палатах остаются двое пострадавших.
"19-го числа вечером привезли их всех в детскую областную больницу, и сейчас у всех состояние стабильное. К нам было четыре обращения: двое амбулаторно, а двое госпитализировано. У нас лежит один больной с нейрохирургической койкой, который: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени тяжести и линейный перелом теменной кости справа. А у другого перелом ключицы со смещением", - рассказал врач-нейрохирург Павлодарской областной детской больницы Ерасыл Асетов.
Отмечается, что состояние обоих пациентов медики считают стабильным. Мальчика, которого с травмой головы экстренно пришлось доставлять санавиацией в реанимацию областной больницы, с улучшением уже перевели в отделение.
Медики уверены, он пойдет на поправку без оперативного вмешательства.
А юного спортсмена со сломанной ключицей готовят к операции. Остальные 14 пострадавших в госпитализации не нуждаются.
Источник: КТК
Напомним, смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля.
Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание.
По данным ДП Акмолинской области, в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено, что несовершеннолетние ехали из Павлодара в Астану на соревнования.
В результате аварии на месте скончался тренер. Дети были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ДП отметили, что руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка.
Позже в акимате региона рассказали подробности инцидента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2238003-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-detey-futbolistov-kotorye-popali-v-zhutkuyu-avariyu-pod-astanoy/