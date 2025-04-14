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Казахстанца оправдали после его смерти в ДТП, в котором также погибли его жена и пассажир

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Судья выносит приговор
Молоток судьи и наручники. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Акмолинской области водителя лишили свободы за выезд на "встречку" и столкновение с другим авто. Авария унесла жизни 3 человек и оставила детей сиротами, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении водителя за совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть трех человек (ч.4 ст.345-1 УК), а также другого водителя, умершего в результате аварии, по обвинению его в допущении столкновения с автомашиной первого водителя (ч.4 ст.345 УК).

Суд установил, что первый водитель в состоянии алкогольного опьянения на автотрассе выехал на встречную полосу и столкнулся с другой автомашиной. В результате ДТП от полученных травм скончались три человека: водитель второго авто, его супруга и пассажир.

Погибшему водителю предъявили обвинение в столкновении с автомашиной по неосторожности, но вердиктом присяжных он был оправдан за отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Другого водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

"В результате ДТП по вине подсудимого погибли супруги и двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - отметили в суде.

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, у обвиняемого выявили синдром зависимости от алкоголизма.

Мужчине назначили 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

С него взыскали в пользу потерпевших компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 15 млн тенге и материального ущерба в 4,3 млн тенге. Кроме того, мужчине назначили принудительное лечение от алкоголизма.

Добавим, что по ч.4 ст.345-1 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235572-kazahstanca-opravdali-posle-ego-smerti-v-dtp-v-kotorom-takzhe-pogibli-ego-zhena-i-passazhir/