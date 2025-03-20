Обвиненный в наезде на девочку казахстанец заявил, что она упала сама, а потом уехала на автобусе

Водителя обвинили в том, что он сбил ребенка возле школы в поселке Жанаарка и покинул место происшествия, но все оказалось не так, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении гражданина, обвиняемого по ч.2 ст.611 КоАП РК, рассмотрел Жанааркинский районный суд.

"Согласно материалам дела, 21 января 2025 года около 17.30 мужчина, управляя автомобилем Nissan Maxima, совершил наезд на несовершеннолетнюю на пешеходном переходе возле школы имени С. Сейфуллина в поселке Жанаарка, после чего покинул место происшествия", - рассказали в суде.

На судебном заседании казахстанец не признал вину.

"Заявил, что не сбивал пешехода, а ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных машин, испугался, упал, затем встал и уехал на автобусе", - отметили в суде.

Несовершеннолетняя в суде также пояснила, что автомобиль ее не сбивал. Ее законный представитель - мать - сообщила, что о происшествии узнала от учителя, после чего девочку доставили в районную больницу.

По результатам медицинского осмотра у школьницы не выявили телесных повреждений, в связи с чем претензий к водителю у матери девочки не возникло.

Суд установил, что должностные лица полиции ошибочно квалифицировали действия водителя как оставление места ДТП.

Учитывая обстоятельства дела, суд переквалифицировал нарушение на ч.1 ст.611 КоАП РК и назначил мужчине административный штраф в размере 19 660 тенге.

Также суд вынес частное постановление в отношении сотрудников Жанааркинского районного отдела полиции. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.611 КоАП РК невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

В соответствии с ч.2 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.