Павлодарка хотела погреться в авто, но врезалась в дверь дома
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В Павлодаре в суде оказалась женщина, которая хотела погреться в автомобиле, но случайно совершила наезд на дверь дома и покинула место ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрели дело в отношении гражданки, которая в сентябре прошлого года, управляя транспортным средством в ночное время, двигалась во дворе дома по улице Камзина в Павлодаре.
"Она, не выбрав безопасную скорость движения, совершила наезд на входную дверь дома, после чего скрылась с места дорожно-транспортного происшествия", - установил суд.
На судебном заседании женщина свою вину признала полностью.
"Пояснила, что хотела прогреться в машине, включила зажигание, машина поехала и совершила столкновение с входной дверью дома, после чего оставила место ДТП", - уточнили в суде.
В содеянном павлодарка раскаялась. Права управления транспортным средствами она никогда не получала.
По результатам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной в совершенном правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.611 КоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 258 440 тенге.
Постановление уже вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, совершенное лицом, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средствами, влечет штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) либо административный арест на 30 суток.
Ранее в Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Водителя привлекли к ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209722-pavlodarka-hotela-pogretsya-v-avto-no-vrezalas-v-dver-doma/