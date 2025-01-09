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Эзотерика

Павлодарка хотела погреться в авто, но врезалась в дверь дома

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Девушка-водитель
Девушка за рулем. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

В Павлодаре в суде оказалась женщина, которая хотела погреться в автомобиле, но случайно совершила наезд на дверь дома и покинула место ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрели дело в отношении гражданки, которая в сентябре прошлого года, управляя транспортным средством в ночное время, двигалась во дворе дома по улице Камзина в Павлодаре.

"Она, не выбрав безопасную скорость движения, совершила наезд на входную дверь дома, после чего скрылась с места дорожно-транспортного происшествия", - установил суд.

На судебном заседании женщина свою вину признала полностью.

"Пояснила, что хотела прогреться в машине, включила зажигание, машина поехала и совершила столкновение с входной дверью дома, после чего оставила место ДТП", - уточнили в суде.

В содеянном павлодарка раскаялась. Права управления транспортным средствами она никогда не получала.

По результатам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной в совершенном правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.611 КоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 258 440 тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, совершенное лицом, лишенным права управления транспортным средством либо не имеющим права управления транспортными средствами, влечет штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) либо административный арест на 30 суток.

Ранее в Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Водителя привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209722-pavlodarka-hotela-pogretsya-v-avto-no-vrezalas-v-dver-doma/

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