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Эзотерика

Попавшего под машину пешехода оштрафовали в Темиртау (видео)

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Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/temirtau.times

Жители Темиртау в социальных сетях сообщили о наезде на пешехода на проспекте Мира в районе рынка. Пешеход в свою очередь был оштрафован за переход дороги в неположенном месте, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике "Темиртау Таймс" опубликовали видео инцидента, который произошел 24 ноября 2024 года.

"Сбили человека на проспекте Мира в районе рынка. Темиртау", - написал один из подписчиков.

Департамент полиции Карагандинской области отреагировал на произошедшее и сообщил подробности ДТП.

"24 ноября текущего года около 21:19 35-летний водитель автомашины 'Тойота", двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства", - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП 48-летнему пешеходу была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

"За переход дороги в неустановленном месте пешеход привлечен к ответственности и наложен штраф в размере 36 920 тенге", - добавили в департаменте полиции.

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Ранее сообщалось, что в Павлодаре водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу. В результате несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу.

Также в Актау автомобиль въехал в продуктовый магазин - пострадала 19-летняя девушка, ее в результате ДТП зажало между полок. Пострадавшая была госпитализирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192015-popavshego-pod-mashinu-peshehoda-oshtrafovali-v-temirtau-video/

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