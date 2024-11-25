Попавшего под машину пешехода оштрафовали в Темиртау (видео)

Жители Темиртау в социальных сетях сообщили о наезде на пешехода на проспекте Мира в районе рынка. Пешеход в свою очередь был оштрафован за переход дороги в неположенном месте, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике "Темиртау Таймс" опубликовали видео инцидента, который произошел 24 ноября 2024 года.

"Сбили человека на проспекте Мира в районе рынка. Темиртау", - написал один из подписчиков.

Департамент полиции Карагандинской области отреагировал на произошедшее и сообщил подробности ДТП.

"24 ноября текущего года около 21:19 35-летний водитель автомашины 'Тойота", двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства", - пояснили в ведомстве.

В результате ДТП 48-летнему пешеходу была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

"За переход дороги в неустановленном месте пешеход привлечен к ответственности и наложен штраф в размере 36 920 тенге", - добавили в департаменте полиции.

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