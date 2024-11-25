Попавшего под машину пешехода оштрафовали в Темиртау (видео)
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Жители Темиртау в социальных сетях сообщили о наезде на пешехода на проспекте Мира в районе рынка. Пешеход в свою очередь был оштрафован за переход дороги в неположенном месте, передает NUR.KZ.
Горожане в Instagram-паблике "Темиртау Таймс" опубликовали видео инцидента, который произошел 24 ноября 2024 года.
"Сбили человека на проспекте Мира в районе рынка. Темиртау", - написал один из подписчиков.
Департамент полиции Карагандинской области отреагировал на произошедшее и сообщил подробности ДТП.
"24 ноября текущего года около 21:19 35-летний водитель автомашины 'Тойота", двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства", - пояснили в ведомстве.
В результате ДТП 48-летнему пешеходу была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.
"За переход дороги в неустановленном месте пешеход привлечен к ответственности и наложен штраф в размере 36 920 тенге", - добавили в департаменте полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192015-popavshego-pod-mashinu-peshehoda-oshtrafovali-v-temirtau-video/