Смертельное ДТП с участием подростков в Павлодаре: стало известно о состоянии пострадавших
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В городские больницы госпитализировали трех участников ночного ДТП в Павлодаре, двое из которых - несовершеннолетние. Родителям школьников грозит наказание, передает Pavlodarnews.kz.
Как сообщает издание, 15-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, контузию и ушиб головного мозга, легкого, а также перелом нижней челюсти и травму грудной клетки. В городской больнице №1 рассказали, что подростка прооперировали. Состояние школьницы считают тяжелым, она в реанимации.
В стационаре находится также 14-летний школьник. В детской областной больнице у него диагностировали ушиб, растяжение связок поясничного отдела позвоночника и обоих коленных суставов.
19-летнего водителя после осмотра отправили на амбулаторное лечение.
Напомним, 24 ноября три подростка оказались в автомобиле, который попал в ДТП на проспекте Назарбаева. Около трех часов ночи водитель Mercedes-Benz на скорости наехал на бордюр, а затем врезался в дерево.
По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, 16-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2191962-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-podrostkov-v-pavlodare-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/