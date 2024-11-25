Смертельное ДТП с участием подростков в Павлодаре: стало известно о состоянии пострадавших

В городские больницы госпитализировали трех участников ночного ДТП в Павлодаре, двое из которых - несовершеннолетние. Родителям школьников грозит наказание, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, 15-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, контузию и ушиб головного мозга, легкого, а также перелом нижней челюсти и травму грудной клетки. В городской больнице №1 рассказали, что подростка прооперировали. Состояние школьницы считают тяжелым, она в реанимации.

В стационаре находится также 14-летний школьник. В детской областной больнице у него диагностировали ушиб, растяжение связок поясничного отдела позвоночника и обоих коленных суставов.

19-летнего водителя после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, 24 ноября три подростка оказались в автомобиле, который попал в ДТП на проспекте Назарбаева. Около трех часов ночи водитель Mercedes-Benz на скорости наехал на бордюр, а затем врезался в дерево.

По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, 16-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.