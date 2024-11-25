Девочка погибла, два подростка пострадали в ДТП с Mercedes-Benz в Павлодаре (видео)

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Павлодаре случилось смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, передает издание Pavlodarnews.kz, ссылаясь на полицию.

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Павлодарской области, авария случилась 24 ноября в 03:10.

По информации полицейских, водитель Mercedes-Benz, двигаясь по проспекту Н.Назарбаева, на скорости наехал на бордюрный камень, потом, продолжив движение, врезался в дерево.

Водителя и троих пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу.

Как позже сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева, 16-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, 15-летнюю девушку прооперировали, в крайне тяжелом состоянии она находится в реанимации. 14-летнего подростка доставили в детскую областную больницу.

Издание отмечает, что правовую оценку дадут действиям родителям, допустивших нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения законных представителей.