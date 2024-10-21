Экс-полицейского осудили за ДТП, в котором погибла его семья в Актюбинской области

В Актюбинской области водитель врезался в большегруз, в результате чего погибли его родители и родные. Виновник аварии -экс-полицейский, который предстал перед судом, передает "Диапазон".

Авария, как сообщает региональное издание, произошла на уральской трассе в районе поселка Алия Кобдинского района в конце августа.

Автомобиль "Volkswagen Polo" выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В ДТП погибли сразу пять пассажиров, они и водитель были из одной семьи. На месте скончались 50-летние мужчина и женщина, 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Чуть позже в больнице от полученных травм умер 4-летний мальчик из этой же машины.

По данным издания, 28-летнего водителя "Volkswagen Polo" судили по статье "Нарушение ПДД, повлекшее гибель людей". В этой аварии погибли его родители, младший брат и двое племянников.

Отмечается, что на оглашение приговора пригласили полицейских, ведь сам водитель до аварии работал в правоохранительных органах.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы. Он также лишен водительских прав на 7 лет.

Напомним, в конце августа сообщалось, что три ребенка и двое взрослых погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo. Водитель, как отмечалось ранее, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.