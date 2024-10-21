Экс-полицейского осудили за ДТП, в котором погибла его семья в Актюбинской области
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В Актюбинской области водитель врезался в большегруз, в результате чего погибли его родители и родные. Виновник аварии -экс-полицейский, который предстал перед судом, передает "Диапазон".
Авария, как сообщает региональное издание, произошла на уральской трассе в районе поселка Алия Кобдинского района в конце августа.
Автомобиль "Volkswagen Polo" выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В ДТП погибли сразу пять пассажиров, они и водитель были из одной семьи. На месте скончались 50-летние мужчина и женщина, 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Чуть позже в больнице от полученных травм умер 4-летний мальчик из этой же машины.
По данным издания, 28-летнего водителя "Volkswagen Polo" судили по статье "Нарушение ПДД, повлекшее гибель людей". В этой аварии погибли его родители, младший брат и двое племянников.
Отмечается, что на оглашение приговора пригласили полицейских, ведь сам водитель до аварии работал в правоохранительных органах.
Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы. Он также лишен водительских прав на 7 лет.
Напомним, в конце августа сообщалось, что три ребенка и двое взрослых погибли в результате ДТП в Актюбинской области. Столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo. Водитель, как отмечалось ранее, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2176578-eks-policeyskogo-osudili-za-dtp-v-kotorom-pogibla-ego-semya-v-aktyubinskoy-oblasti/