Спасший девочку полицейский погиб в ДТП в области Абай (видео)

В пятницу, 18 октября, в области Абай произошло ДТП со смертельным исходом – погибли три человека, в том числе полицейский. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Видео, снятое на месте смертельного ДТП, опубликовал Telegram-канал "Письма президенту.

"Некоторые источники сообщают, что на трассе "Омск-Майкапчагай" произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли трое наших граждан, один из которых сотрудник МВД РК", - говорится в подписи к ролику.

В областном департаменте полиции изданию Abai News подтвердили информацию о смертельной аварии.

Издание Zakon.kz, ссылаясь на департамент полиции области Абай, сообщает, что в аварии погиб старший сержант полиции города Семея Асхат Ахатов.

По факту аварии начато расследование.

Напомним, полицейский Асхат Ахатов с коллегами спас 13-летнюю девочку в Семее в конце февраля.

Как тогда сообщали в полиции, девочка позвонила в полицию и заявила, что неизвестный мужчина преследует ее. Прибывшие на вызов полицейские заметили мужчину, но когда они подошли к нему, он набросился на них с ножом.

"Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции.

При выходе из служебного автотранспорта для пресечения противоправных действий патрульный Асхат Ахатов был подвергнут нападению преступника, который нанес ножевое ранение стражу порядка", – сообщали в МВД.

Раненый трижды в голову патрульный Ахатов вместе с коллегами обезвредил преступника.

Полицейского тогда госпитализировали, а подозреваемого задержали.