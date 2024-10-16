Массовая авария с участием семи машин произошла в Алматы (видео)
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Массовая авария произошла сегодня в Алатауском районе Алматы - столкнулись сразу семь транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Кадры с места ДТП были опубликованы в паблике 100baksoff_almaty в Instagram. На них видно, поврежденные грузовые машины.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, авария произошла сегодня в 15:30 в Алатауском районе южной столицы - в ней участвовали семь транспортных средств.
Отмечается, что все участники ДТП следовали по Северному кольцу в попутном направлении.
В результате аварии за медпомощью обратились водитель и пассажир машины марки "ГАЗ".
К расследованию аварии приступили сотрудники управления дорожной полиции Алатауского района.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Стоит отметить, что сегодня алматинских водителей предупредили о том, что 17 октября в городе возможен снег, а также прогнозируется снижение температуры, что может привести к гололеду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2175195-massovaya-avariya-s-uchastiem-semi-mashin-proizoshla-v-almaty-video/
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