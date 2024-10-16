Массовая авария с участием семи машин произошла в Алматы (видео)

Массовая авария произошла сегодня в Алатауском районе Алматы - столкнулись сразу семь транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места ДТП были опубликованы в паблике 100baksoff_almaty в Instagram. На них видно, поврежденные грузовые машины.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, авария произошла сегодня в 15:30 в Алатауском районе южной столицы - в ней участвовали семь транспортных средств.

Отмечается, что все участники ДТП следовали по Северному кольцу в попутном направлении.

В результате аварии за медпомощью обратились водитель и пассажир машины марки "ГАЗ".

К расследованию аварии приступили сотрудники управления дорожной полиции Алатауского района.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Стоит отметить, что сегодня алматинских водителей предупредили о том, что 17 октября в городе возможен снег, а также прогнозируется снижение температуры, что может привести к гололеду.