Объятый огнем микроавтобус "влетел" в легковушку в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
Серьезное ДТП произошло в среду, 11 сентября, в Шымкенте – горящий микроавтобус на полном ходу врезался в легковое авто, передает Otyrar.kz.
По данным издания, авария случилась около 23:00 по улице Толеметова.
Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Bus загорелся во время движения. Водитель не смог остановить горящую машину и практически на ходу вышел из авто, открыв дверь во время движения.
В итоге объятый пламенем микроавтобус столкнулся со стоявшим рядом автомобилем Daewoo Gentra, который после столкновения тоже загорелся.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, а у Daewoo Gentra выгорела задняя часть автомобиля.
Тушили горящие машины 10 пожарных и две единицы техники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2160363-obyatyy-ognem-mikroavtobus-vletel-v-legkovushku-v-shymkente-video/