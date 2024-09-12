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Объятый огнем микроавтобус "влетел" в легковушку в Шымкенте (видео)

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Горящее авто
Горящее авто. Иллюстративное фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

Серьезное ДТП произошло в среду, 11 сентября, в Шымкенте – горящий микроавтобус на полном ходу врезался в легковое авто, передает Otyrar.kz.

По данным издания, авария случилась около 23:00 по улице Толеметова.

Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Bus загорелся во время движения. Водитель не смог остановить горящую машину и практически на ходу вышел из авто, открыв дверь во время движения.

В итоге объятый пламенем микроавтобус столкнулся со стоявшим рядом автомобилем Daewoo Gentra, который после столкновения тоже загорелся.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, а у Daewoo Gentra выгорела задняя часть автомобиля.

Тушили горящие машины 10 пожарных и две единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2160363-obyatyy-ognem-mikroavtobus-vletel-v-legkovushku-v-shymkente-video/

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