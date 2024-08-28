Люди погибли при лобовом столкновении Toyota Land Cruiser и Nissan Elgrand в области Абай

Полиция области Абай проводит расследование по факту ДТП на трассе Семей - Усть-Каменогорск, унесшего жизни троих человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ночью 25 августа 2024 года, примерно в 03.30, на трассе Семей - Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Nissan Elgrand.

"В результате столкновения 1 водитель и 2 пассажира погибли, 3 пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями", - рассказали в ДП области Абай.

По данному факту начато досудебное расследование о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем по неосторожности причинение смерти двум и более лицам.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции области Абай", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.