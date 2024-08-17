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Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла в Костанайской области

Опубликовано:

Автомобилb попалb в аварию
Авария. Фото: ДЧС Костанайской области

Минувшей ночью в селе Новонежинка в Костанайской области произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Начальник караула пожарной части №15 Аулиеколя лейтенант гражданской защиты Аслан Байгобенов стал очевидцем происшествия.

В результате он оказал помощь в спасении трех человек, среди которых был один ребенок.

Пострадавших передали в руки сотрудников скорой помощи.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150023-avariya-s-uchastiem-dvuh-gruzovikov-i-legkovushki-proizoshla-v-kostanayskoy-oblasti/

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