Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла в Костанайской области
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Минувшей ночью в селе Новонежинка в Костанайской области произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Начальник караула пожарной части №15 Аулиеколя лейтенант гражданской защиты Аслан Байгобенов стал очевидцем происшествия.
В результате он оказал помощь в спасении трех человек, среди которых был один ребенок.
Пострадавших передали в руки сотрудников скорой помощи.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150023-avariya-s-uchastiem-dvuh-gruzovikov-i-legkovushki-proizoshla-v-kostanayskoy-oblasti/