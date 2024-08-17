Авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла в Костанайской области

Минувшей ночью в селе Новонежинка в Костанайской области произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Начальник караула пожарной части №15 Аулиеколя лейтенант гражданской защиты Аслан Байгобенов стал очевидцем происшествия.

В результате он оказал помощь в спасении трех человек, среди которых был один ребенок.

Пострадавших передали в руки сотрудников скорой помощи.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.