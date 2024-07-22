BMW столкнулся со скутером в Павлодаре
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В Павлодаре водитель BMW, выезжая со двора, не уступил дорогу и столкнулся со скутером, водителю которого понадобилась медпомощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 июля водитель автомашины BMW, двигаясь напротив дома 165 по улице Камзина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновения со скутером.
"В результате ДТП водитель скутера обратился за медицинской помощью", - сообщили в ДП Павлодарской области
Автомашина и скутер водворены на специальную стоянку.
Также 21 июля в Павлодаре на улице Жибек Жолы произошло столкновение автомобилей Jac и Mercedes-Benz. Пострадали два человека, которых доставили в больницу. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.
А в Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать. Сотрудники спецбатальона задержали мужчину и доставили правонарушителей в отделение полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137881-bmw-stolknulsya-so-skuterom-v-pavlodare/