Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

BMW столкнулся со скутером в Павлодаре

Опубликовано:

Упавший мопед
Мопед на дороге. Иллюстративное фото: Beeldbewerking / Getty Images

В Павлодаре водитель BMW, выезжая со двора, не уступил дорогу и столкнулся со скутером, водителю которого понадобилась медпомощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 июля водитель автомашины BMW, двигаясь напротив дома 165 по улице Камзина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновения со скутером.

"В результате ДТП водитель скутера обратился за медицинской помощью", - сообщили в ДП Павлодарской области

Автомашина и скутер водворены на специальную стоянку.

Также 21 июля в Павлодаре на улице Жибек Жолы произошло столкновение автомобилей Jac и Mercedes-Benz. Пострадали два человека, которых доставили в больницу. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.

А в Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать. Сотрудники спецбатальона задержали мужчину и доставили правонарушителей в отделение полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137881-bmw-stolknulsya-so-skuterom-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie