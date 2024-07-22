BMW столкнулся со скутером в Павлодаре

В Павлодаре водитель BMW, выезжая со двора, не уступил дорогу и столкнулся со скутером, водителю которого понадобилась медпомощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 июля водитель автомашины BMW, двигаясь напротив дома 165 по улице Камзина, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновения со скутером.

"В результате ДТП водитель скутера обратился за медицинской помощью", - сообщили в ДП Павлодарской области

Автомашина и скутер водворены на специальную стоянку.

Также 21 июля в Павлодаре на улице Жибек Жолы произошло столкновение автомобилей Jac и Mercedes-Benz. Пострадали два человека, которых доставили в больницу. Транспортные средства водворены на штрафстоянку.

А в Астане патруль остановил двух мопедистов для проверки документов. У обоих не оказалось документов на транспорт, и один из водителей бросился бежать. Сотрудники спецбатальона задержали мужчину и доставили правонарушителей в отделение полиции.