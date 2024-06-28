Полицейский погиб под колесами машины в Аягозе

Сотрудник полиции погиб при наезде легкового автомобиля в Аягозе Абайской области - водитель не справился с управлением, передает сайт телеканала КТК.

По предварительным данным, пешеход шел вдоль дороги.

Сообщается, что водитель легковушки на скорости буквально впечатал погибшего в стену ближайшего магазина.

Сейчас все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

На текущий момент известно, что погибшим оказался 35-летний дознаватель районного отдела полиции, а за рулем находился 34-летний местный житель.

Сейчас водитель в изоляторе. Ему вменяют нарушение правил движения и вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека.

Источник: КТК