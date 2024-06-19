Автомобиль загорелся после ДТП в Павлодаре

В Павлодаре после дорожно-транспортного происшествия загорелся легковой автомобиль. На тушение машины пожарным потребовалось 17 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня в Павлодаре произошло горение легковой автомашины. Пожар начался после ДТП.

"Силами МЧС пожар ликвидирован за 17 минут с момента вызова", - отметили в ведомстве.

МЧС опубликовало фотографию автомобиля, на котором видно, что машина сильно пострадала от огня.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона ;

; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от машины.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркнули в ДЧС.