Лоб в лоб чуть не столкнулись полицейские с фурой на трассе в Акмолинской области (видео)

24 мая в Акмолинской области чуть не столкнулись машина патрульной полиции и фура – стражи порядка ехали впереди, сопровождая два микроавтобуса с детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, инцидент произошел в ночь на 24 мая.

Два микроавтобуса выехали из Бурабайского района днем 23 мая. В них находились 22 ребенка, которые направлялись домой в город Есиль после отдыха в летних лагерях. Для обеспечения безопасности школьников, колонну сопровождали сотрудники 4-го взвода областного батальона Буркут Алшинбаев и Рыспек Кабдрашев.

Около 2 часов ночи, двигаясь по автодороге "Екатеринбург – Астана" на территории Жаксынского района, патрульный экипаж заметил двигающийся по встречной полосе большегруз.

"Полицейские подавали водителю сигнал фарами и специальным устройством, однако фура продолжала движение. Как оказалось позже, у транспортного средства произошла поломка и водитель не мог справиться с управлением. Понимая, что позади едут дети, патрульный экипаж был готов принять смертельный удар на себя", – рассказали стражи порядка.

Отмечается, что в последнее мгновение водителю большегруза все же удалось взять управление под контроль и свернуть в сторону. Тем не менее прицеп фуры зацепил патрульную машину и причинил механические повреждения.

По словам Алшинбаева, профессионализм проявили и водители микроавтобусов, которые на протяжении всего пути следования держали установленную дистанцию, а увидев аварийную ситуацию, также приняли соответствующие меры, постепенно съехав на обочину трассы.

Сами же полицейские говорят, что на принятие решения оставались считанные секунды.

"Мы должны были принять удар на себя, для этого мы и сопровождаем детей", – сказал Буркут Алшинбаев.

При этом, за создание аварийной ситуации водитель фуры был привлечен к ответственности.

Добавим, что согласно статье 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).