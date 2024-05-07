Ребенка сбили на дороге в Жезказгане: приговор виновнице ДТП возмутил мать пострадавшего

В Жезказгане женщина на Toyota Land Cruiser сбила ребенка. Суд решил, что мальчик получил легкие травмы и выписал виновнице штраф, но его мать не согласна с приговором, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что около месяца назад 7-летний мальчик вместе с другом переходил дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. В это время автомобиль Toyota Land Cruiser сворачивал с перпендикулярной улицы и сбил мальчика.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мать пострадавшего потребовала справедливого наказания.

"Когда мой сын лежал в больнице, виновница ДТП не приходила, не узнавала о состоянии ребенка. Через какое-то время мы вышли на них сами. Она пришла с мужем ко мне на работу и сказала: "Давай я заплачу тебе 100 тысяч и закроем это дело". Я не согласилась, здоровью сына нанесли тяжкий вред. После она начала угрожать, мол, "ты ничего не добьешься, я заплачу штраф, заберу машину и все", – рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, мальчика выписали на шестой день лечения. При этом о выписке родителей пострадавшего даже не предупредили. Однако уже дома ребенку все еще нездоровилось, была рвота и пониженное давление. Госпитализировали мальчика только после того, как его мать обратилась через горячую линию Минздрава.

"По просьбе матери и после неоднократных обращений мы вновь поместили ребенка в больницу. Будет 3 дня под наблюдением. Сейчас его состояние стабильное, давление 110/70, жалоб нет. Будет повторное обследование. Мальчик находится под непосредственным наблюдением нейрохирургов", – сообщил заместитель директора областной Многопрофильной больницы Шахрух Юлдашев.

При этом в суде женщину-водителя признали виновной по административной статье. Инстанция посчитала, что мальчику в результате наезда автомобиля был нанесен легкий вред здоровью. Гражданку оштрафовали на 147 680 тенге. После оплаты, согласно постановлению, ей вернут водительские права.

"Учитывая наличие в суде обстоятельств, смягчающих ответственность гражданки А., и отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей в пределах санкции части 2 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении Специализированного суда по административным правонарушениям города Жезказгана области Ұлытау.

Однако мать пострадавшего не согласилась с таким приговором. По словам женщины, ее сын больше не может заниматься спортом и находится под наблюдением медиков.

"Я не согласна с решением суда. Я не вижу легких травм, как посчитали в суде. У него черепно-мозговая травма, гематомы, шок. Он даже по ночам спать не может", – отметила она.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существуют такие понятия, как легкий, средней тяжести и тяжкий вред здоровью.

Так, легкий вред здоровью – это вред здоровью человека, повлекший кратковременное расстройство здоровья (на срок не более двадцати одного дня) или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (менее чем на одну десятую часть).

Средней тяжести вред здоровью – вред здоровью человека, не опасный для его жизни, вызвавший длительное расстройство здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную стойкую утрату общей трудоспособности (менее чем на одну треть).

Тяжкий вред здоровью – это вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой: