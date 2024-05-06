"На нем не было живого места": родные погибшего казахстанца не согласны с прекращением дела

В Костанайской области полиция прекратила уголовное дело об аварии, в которой погиб житель села Садовое. Родные погибшего в ДТП велосипедиста не согласны с этим, передает "ТоболИнфо".

В редакцию обратились сестра и брат погибшего Ляззат и Руслан Байжумаевы. Они захотели придать огласке свою историю в надежде добиться справедливости.

Их брат Дастан Байжумаев, которому в этом году исполнилось бы 42 года, погиб под колесами автомобиля 2 августа 2022 года. У него осталось трое детей, самой младшей дочке на момент аварии было всего 5 лет.

ДТП произошло в селе Садовое, на пересечении дорог Костанай-Садчиковка и сельской улицы Ленина. Байжумаев был на велосипеде, когда его сбила Lada Priora. В результате велосипедист скончался на месте от полученных травм.

ДТП. Фото: tobolinfo.kz

Согласно материалам уголовного дела, Байжумаев двигался по второстепенной дороге, а автомобилист - по главной, но со скоростью 90 км/ч при положенных 60 км/ч в населенном пункте. За это мужчину оштрафовали, а уголовное дело по факту наезда на Байжумаева закрыли за отсутствием состава правонарушения.

Родные с этим не согласны. Они считают, что если бы автомобилист двигался с меньшей скоростью, то мужчина получил бы только повреждения и остался жив.

"Мне в тот день позвонил племянник и сказал: "Дядьку сбили на остановке насмерть". Я приезжаю туда, вижу всю эту картину… Братишка лежал под передним колесом, при этом заднее стекло машины было разбито и в крови, будто он перелетел через автомобиль. Но как тело тогда оказалось около переднего колеса? Кроме того, по обеим сторонам от остановки стоят знаки "Пешеходный переход", там брат и находился в момент ДТП, но все это полиция не взяла во внимание", - вспомнил брат погибшего Руслан Байжумаев.

Родные погибшего. Фото: tobolinfo.kz

"Тогда еще было светло, водитель мог разглядеть движущийся велосипед. И если бы он соблюдал скоростной режим, то Дастан получил бы травмы, но не погиб. По делу было несколько экспертиз, только в одной специалист посчитал, что аварию можно было предотвратить, все остальные - нет.

Понимаете, у нас в селе в это время приходит скот, все местные идут в том месте, где ехал Дастан, кто за молоком, кто доить коров, база там же расположена. И братишка просто ехал за молоком, и его сбили. На нем не было живого места", - сообщила Ляззат Байжумаева.

"Мы вообще считаем, что водитель сначала сбил Дастана, уехал, а потом вернулся. Вернулся, потому что звуки аварии услышали люди. Наш сосед все слышал, он же вызвал "скорую", но свидетелем быть отказался", - отметила супруга Руслана Айнагуль Рахимова.

Версию о том, что Lada Priora сначала сбила Байжумаева и потом вернулась, полиция не подтвердила. Таких фактов в материалах уголовного дела нет, как и упоминания пешеходного перехода, где, по мнению родных погибшего, и произошло ДТП.

Согласно показаниям водителя, он не доехал до вышеупомянутого знака и остановки, когда внезапно справа на дорогу выехал велосипедист. Между ними тогда было около 4 метров, автомобилист начал выворачивать руль влево и тормозить, но удар все же произошел.

"Мы писали жалобы не раз, но уголовное дело прекратили. Мы бы хотели, чтобы этим занялся другой следователь, и будем писать в органы еще, добиваться, чтобы расследование дела возобновили", - подчеркнул Руслан Байжумаев.

Родные погибшего говорят, что водитель передал их семье миллион тенге на погребение и 40 дней, но так и не принес своих извинений.

"Не раскаялся, не подошел к нашей матери. Тут ведь дело не в деньгах, а в наказуемости преступления", - пояснил брат погибшего.

В официальном ответе прокуратура Костанайского района коротко сообщила, что 1 ноября 2023 года департамент полиции региона принял решение о прекращении уголовного дела.

"Прокуратура Костанайского района с этим согласилась, оснований для отмены решения не имеется. Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - ответил прокурор Ерлан Сарсенов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о гибели 16-летнего подростка в Бурабае во время экскурсии. По предварительным данным, несовершеннолетний ехал на велосипеде и совершил столкновение с деревом, из-за чего погиб на месте происшествия.

В прошлом году в Алматы по дороге на Медеу произошло столкновение мотоцикла и электровелосипеда, причем от сильного удара последний разорвало на несколько частей. В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств.