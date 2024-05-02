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ЧП с грузовиком в Кыргызстане: задержан водитель, число пострадавших достигло 32

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Грузовик, въехавший в толпу
Грузовик, въехавший в толпу. Фото: t.me/news24kg

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали, в каком состоянии находятся люди, пострадавшие от наезда мини-грузовика, передает NUR.KZ.

Сегодня мы рассказывали о случае на базе отдыха "Катмы" (Кыргызстан), когда во время торжественного мероприятия в толпу людей въехал мини-грузовик. Среди пострадавших оказалось множество детей.

По последним данным от 19:30 (18:30 по времени Казахстана), общее количество пострадавших составило 32 (ранее сообщалось о 29).

"Из них 3 пациента госпитализированы в Сузакскую областную больницу, 4 пострадавших госпитализированы в Октябрьскую больницу, 10 пациентов переведены в Джалал-Абадскую детскую больницу, остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

В Джалал-Абадской областной детской больнице работают 4 специализированные медицинские бригады (2 хирургические, 1 травматологическая и 1 реанимационная), имеется достаточное количество медикаментов. В Джалал-Абадской областной детской больнице прооперированы двое пациентов, их состояние после операции оценивается как стабильное", – сообщает Минздрав Кыргызской Республики в своем Telegram-канале.

Также в ведомстве добавили, что по поручению министра здравоохранения на место из Бишкека и Оша дополнительно отправлены врачи, а также необходимые медикаменты.

В самом Оше, по информации минздрава, к этому времени подготовлены бригады медиков и резервные койки.

Сам министр, Алымкадыр Бейшеналиев, также отправился на место происшествия.

Наряду с этим, как сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу МВД КР, задержан водитель грузовика, сбившего школьников.

Кроме того, на место инцидента выехал министр внутренних дел Уланбек Ниязбеков. Дело находится под его личным контролем.

Среди пострадавших, коих к этому часу насчитывается 32, также числится один учитель.

Сузакский район входит в состав Джалал-Абадской области Кыргызстана, указывается на официальной странице региона. Сама область расположена на юго-западе республики. На юге и юго-западе граничит с Узбекистаном, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской областью, на юго-востоке – с Ошской областью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2095034-chp-s-gruzovikom-v-kyrgyzstane-ozvucheno-sostoyanie-postradavshih/

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