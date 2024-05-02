Мини-грузовик сбил 29 детей во время торжественного мероприятия в Кыргызстане

Во время массового мероприятия в Сузакском районе Кыргызстана мини-грузовик совершил наезд на 29 детей - семеро из них попали в реанимацию, трое - в тяжелом состоянии.

Как передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Минздрав КР, наезд на детей произошел во время мероприятия, которое было посвящено эпосу "Манас".

По предварительным данным, это не умышленный наезд. Сообщается, что с грузовика марки Hyundai Porter продавали мороженое, он был припаркован, но, возможно, на подъеме. В какой-то момент он поехал в сторону детей.

В итоге пострадали 29 детей - 18 из них попали в больницу, семерых отправили в реанимацию. Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Еще 11 пострадавших - на амбулаторном лечении.

По информации Kaktus Media, в ГУВД области сообщили, что данный факт зарегистрирован, в настоящее время ведутся разбирательства. По данным милиции, водитель припарковал грузовик на участке повыше, но машина съехала вниз.

Сузакский район входит в состав Джалал-Абадской области Кыргызстана, согласно официальному сайту региона. Сама область расположена на юго-западе республики, на юге и юго-западе граничит с Республикой Узбекистан, на севере - с Таласской областью, на востоке - с Нарынской областью, на юго- востоке - с Ошской областью.