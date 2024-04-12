Астанчанин погиб в ДТП в Павлодарской области

Житель Астаны погиб в аварии с грузовым автомобилем в Павлодарской области. Еще два человека – пассажиры – госпитализированы в больницу, передает МИА "Казинформ".

ДТП произошло ночью 11 апреля недалеко от села Калмаман в Павлодарской области. Житель Астаны, находясь за рулем Toyota Estima, не справился с управлением и влетел в заднюю часть прицепа КамАЗа.

По информации областного департамента полиции, в результате аварии водитель из Астаны погиб.

" Два пассажира госпитализированы в больницу с различными травмами. Проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы", – сообщили в ДП области.

Машину поместили на штрафстоянку.

Добавим, согласно данным на сайте областного РСК, с начала года в регионе зарегистрировано 124 аварии. Это на 30,5% больше, чем за первый квартал 2023 года. В них пострадали 162 человека, еще семеро – погибли.

Анализ показал, что аварии со смертельным исходом произошли из-за выезда на полосу встречного движения, перехода проезжей части в неустановленном месте, превышения установленной скорости и бесхозного бродячего скота.