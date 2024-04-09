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Эзотерика

Lexus сбил шесть лошадей на трассе в Акмолинской области (видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Сегодня утром водитель Lexus сбил насмерть шесть лошадей на трассе в Акмолинской области. В отношении табунщика составили административный протокол, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Инцидент произошел сегодня ранним утром на 127 км автодороги "Екатеринбург-Алматы".

По информации ДП, 44-летний водитель Lexus RХ-450, двигаясь в направлении Кокшетау, допустил смертельный наезд шесть лошадей.

Автомобиль получил механические повреждения - водитель остался жив.

"Стражи порядка незамедлительно установили 62-летнего табунщика, жителя города Акколь, в отношении которого был составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, с начала года за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных составлено полицейскими 735 административных протоколов.

Согласно статье 408 КоАП РК, нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2081873-lexus-sbil-shest-loshadey-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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