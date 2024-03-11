Младенец в коляске рядом с телами родителей: водителя Land Cruiser осудили в СКО

В Петропавловске вынесли приговор по громкому делу о смертельном ДТП, в котором погибли супруги и чудом остался жив их ребенок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС СКО.

Это происшествие, случившееся летом прошлого года, шокировало североказахстанцев. Тогда полицейские обнаружили на дороге тела 38-летнего мужчины и 35-летней женщины и неподалеку от них младенца в люльке.

Ребенка доставили в центральную районную больницу на машине скорой помощи. При осмотре у малыша 2022 года рождения травм не обнаружено. Позже полицейские задержали мужчину, который пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области.

На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Петропавловска, которого обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст.345 ч.4 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст.347 (Оставление места ДТП) УК РК.

Как следует из материалов дела, 5 августа 2023 года около 23 часов 30 минут на автодороге между населенными пунктами Каракога и Надежка района Магжана Жумабаева подсудимый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые находились на обочине возле сломанного автомобиля.

"Двигаясь по правой полосе проезжей части, несмотря на наличие по ходу его движения препятствия в виде автомашины Аudi 80, припаркованной на обочине с включенными аварийными габаритными огнями, не принял меры к снижению скорости и безопасному объезду препятствия, при этом не соблюдая необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Совершил наезд на потерпевших, а также совершил столкновение с автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в приговоре суда.

Затем подсудимый, не оказав помощи пострадавшим, оставил место ДТП и скрылся.

В ходе судебного разбирательства между прокурором района Магжана Жумабаева и подсудимым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Потерпевшие на заключение процессуального соглашения также дали согласие.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, а также заглаживание морального и иного вреда, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

"Суд приговорил: признать подсудимого виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - зачитал приговор судья Дастан Исмаилов.

В срок наказания подсудимому будет зачтено время содержания под стражей с 6 августа 2023 года до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной минимальной безопасности, то есть в колонии-поселении.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

А в соответствии со ст.347 УК РК оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.