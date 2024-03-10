Пять человек за два дня погибли в ДТП в Атырауской области

В Атырауской области за выходные произошло сразу две смертельные аварии, в одной из которых погиб 24-летний водитель, а в другой – сразу четыре человека, передает портал "Мой город".

Как сообщает издание, ссылаясь на ДП Атырауской области, вчера, 9 марта в 7:00 на трассе "Доссор – Кульсары – Бейнеу" столкнулись "Газель" и КамАЗ. Оба авто загорелись.

Отмечается, что 24-летний водитель "Газели" скончался на месте.

"Полицейские изучили время движения автотранспорта с помощью "Кибер-Шерифа" и установили, что водитель без отдыха в течение суток управлял транспортом по маршрутам "Актау – Уральск", "Уральск – Атырау", – рассказали в ведомстве.

При этом сегодня, 10 марта, в 01:40 на мосту Бейбарыс произошло еще одно смертельное ДТП. Столкнулись Lada Granta и Infinity.

"В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров автомобиля Lada Granta погибли на месте. Еще одного пассажира доставили на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу", – пояснили в ведомстве.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Также напомним, утром 6 марта произошло ДТП на трассе "Актобе - Астрахань" в Актюбинской области, в результате которого погибли восемь человек. По данному факту началось досудебное расследование.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: