Пять человек за два дня погибли в ДТП в Атырауской области
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В Атырауской области за выходные произошло сразу две смертельные аварии, в одной из которых погиб 24-летний водитель, а в другой – сразу четыре человека, передает портал "Мой город".
Как сообщает издание, ссылаясь на ДП Атырауской области, вчера, 9 марта в 7:00 на трассе "Доссор – Кульсары – Бейнеу" столкнулись "Газель" и КамАЗ. Оба авто загорелись.
Отмечается, что 24-летний водитель "Газели" скончался на месте.
"Полицейские изучили время движения автотранспорта с помощью "Кибер-Шерифа" и установили, что водитель без отдыха в течение суток управлял транспортом по маршрутам "Актау – Уральск", "Уральск – Атырау", – рассказали в ведомстве.
При этом сегодня, 10 марта, в 01:40 на мосту Бейбарыс произошло еще одно смертельное ДТП. Столкнулись Lada Granta и Infinity.
"В результате ДТП 26-летний водитель и трое пассажиров автомобиля Lada Granta погибли на месте. Еще одного пассажира доставили на машине скорой помощи в Атыраускую областную больницу", – пояснили в ведомстве.
В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
Также напомним, утром 6 марта произошло ДТП на трассе "Актобе - Астрахань" в Актюбинской области, в результате которого погибли восемь человек. По данному факту началось досудебное расследование.
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2065725-pyat-chelovek-pogibli-za-dva-dnya-v-dtp-v-atyrauskoy-oblasti/