Авто снесло людей: дым из печи стал причиной смертельного ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области водитель сбил людей, которые оказались на трассе из-за другого ДТП. Как рассказали свидетели, изначально спровоцировал аварию дым, который повалил из печи одной из машин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузского городского суда.

В Экибастузе рассматривалось дело о смертельном ДТП, произошедшем в январе 2023 года.

В приговоре суда приводятся показания обвиняемого, потерпевших и всех свидетелей. Указывается, что 22 января изначально произошло столкновение Lada и Toyota Camry. Российская машина ехала впереди и вдруг из нее повалил дым.

"Около 18.06 ехали на автодороге Кызылорда - Павлодар, было светло. Внезапно с печки автомобиля начал исходить дым, водитель стал сбрасывать скорость. В это время почувствовала удар в заднюю часть автомобиля, от этого машина перевернулась на проезжей части", - приводятся показания пассажирки Lada в приговоре суда.

После столкновения Lada и Toyota Camry водители и пассажиры вышли на улицу. Другие участники движения стали их объезжать, а через минут 10 ДТП обрело массовый характер.

В находившихся на дороге людей влетел Mercedes-Benz GL450. Он сбил несколько человек, от полученных травм один скончался на месте, двое получили тяжкий вред здоровью.

По факту открыли уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Свою вину водитель Mercedes не признал. На слушаниях уверял, что впереди него ехал другой внедорожник и за ним он не видел аварии, в том числе каких-либо аварийных сигналов.

Однако суд пришел к выводу, что вина водителя Mercedes-Benz GL450 доказана. Ему назначили 2 года лишения свободы, а также лишили прав на 3 года. Кроме того, обязали выплатить маме погибшего 5 млн тенге морального вреда и еще 3 млн тенге - одному из пострадавших.

Напомним, видео жуткой аварии в Павлодарской области появилось в Сети в январе 2023 года. В полиции тогда сообщили, что ДТП произошло в 6 часов вечера на трассе Павлодар - Кызылорда. На месте скончался 25-летний водитель Lada.

Добавим, что согласно ст.345 ч.3 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.