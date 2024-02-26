Гибель известного бизнесмена в Карагандинской области: в Сети появилось видео с места ДТП

В Сети выложено видео с места ДТП на трассе в Карагандинской области, где, по информации СМИ, погиб известный бизнесмен Петр Васильченко, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовал Instagram-аккаунт dorogi_karagandy. В подписи к посту говорится, что видео было снято на месте аварии, в которой погиб Васильченко.

На кадрах видно, что в кювет вылетели "ГАЗель" и легковушка. Из-за столкновения одна из машин загорелась - на видео автомобиль объят черным дымом.

В департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что видео, распространяемое в сети, с ДТП, где погиб бизнесмен Васильченко.

"23 февраля в 12:30 в 10 км от поселка Акчатау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств Mercedes-AMG GLS 63 и "ГАЗель".

В результате ДТП водитель автомашины Mercedes-AMG GLS 63 погиб на месте происшествия, его пассажир доставлена в медицинское учреждение. Автомашина "ГАЗель" сгорела полностью.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

Ранее сообщалось, что в Караганде в результате столкновения двух авто погиб основатель компании по выпечке хлебобулочных изделий, его супругу госпитализировали.

По данным Telegram-канала "Вечерняя Караганда", за рулем авто марки Mercedes находился Петр Васильченко – основатель и руководитель крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион". Два года назад он также выкупил хлебопекарный комбинат "Балхаш Нан".