СМИ: Хлебный магнат Петр Васильченко погиб в ДТП в Караганде

В Караганде в результате столкновения двух авто погиб основатель компании по выпечке хлебобулочных изделий, его супругу госпитализировали, об этом сообщают местные СМИ.

Как передает Telegram-канал "Вечерняя Караганда", ДТП произошло на трассе Караганда — Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля. В результате столкновения машин Mercedes и "ГАЗель" от полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки. Его супруга попала в больницу.

По данным издания, за рулем авто марки Mercedes находился Петр Васильченко – основатель и руководитель крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион".

Два года назад он также выкупил хлебопекарный комбинат "Балхаш Нан".

Ekaraganda пишет, что "ГАЗель" от столкновения загорелась и сгорела полностью. Однако ее водителю удалось спастись.

По данному факту в ДП Карагандинской области начали досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в области Жетісу произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.