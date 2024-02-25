Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

СМИ: Хлебный магнат Петр Васильченко погиб в ДТП в Караганде

Опубликовано:

Человек идет мимо предупреждающего знака
Иллюстративное фото: Olga Ihnatsyeva / Getty Images

В Караганде в результате столкновения двух авто погиб основатель компании по выпечке хлебобулочных изделий, его супругу госпитализировали, об этом сообщают местные СМИ.

Как передает Telegram-канал "Вечерняя Караганда", ДТП произошло на трассе Караганда — Балхаш близ поселка Акшатау 23 февраля. В результате столкновения машин Mercedes и "ГАЗель" от полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки. Его супруга попала в больницу.

По данным издания, за рулем авто марки Mercedes находился Петр Васильченко – основатель и руководитель крупной компании в Караганде по выпечке хлебобулочных изделий "Орион".

Два года назад он также выкупил хлебопекарный комбинат "Балхаш Нан".

Ekaraganda пишет, что "ГАЗель" от столкновения загорелась и сгорела полностью. Однако ее водителю удалось спастись.

По данному факту в ДП Карагандинской области начали досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в области Жетісу произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062861-smi-hlebnyy-magnat-petr-vasilchenko-pogib-v-dtp-v-karagande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.