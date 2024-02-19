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30 лет независимости Казахстана

Сколько детей погибли в ДТП в Казахстане за месяц, рассказали в МВД

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель МВД Актоты Баранова рассказала во время брифинга о том, сколько детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях за месяц в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, с 15 февраля на дорогах Казахстана проходит акция "Ваш пассажир - ребенок", направленная на уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах.

"За один месяц по республике мы потеряли 15 детей. Из них 12 были в роли пассажира и погибли из-за беспечности водителей.

Хотела бы обратить внимание на необходимость строго соблюдать все требования и правила, особенно в период ухудшения погодных условий, когда дороги становятся опасными", - рассказала Актоты Боранова.

Она призвала казахстанцев быть дисциплинированными и уважать правила дорожного движения.

"Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную среду на наших дорогах и сохранить жизнь и здоровье всех участников движения", - добавила спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061710-skolko-detey-pogibli-v-dtp-v-kazahstane-za-mesyats-rasskazali-v-mvd/

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