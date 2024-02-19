Сколько детей погибли в ДТП в Казахстане за месяц, рассказали в МВД
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Представитель МВД Актоты Баранова рассказала во время брифинга о том, сколько детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях за месяц в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Как рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, с 15 февраля на дорогах Казахстана проходит акция "Ваш пассажир - ребенок", направленная на уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах.
"За один месяц по республике мы потеряли 15 детей. Из них 12 были в роли пассажира и погибли из-за беспечности водителей.
Хотела бы обратить внимание на необходимость строго соблюдать все требования и правила, особенно в период ухудшения погодных условий, когда дороги становятся опасными", - рассказала Актоты Боранова.
Она призвала казахстанцев быть дисциплинированными и уважать правила дорожного движения.
"Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную среду на наших дорогах и сохранить жизнь и здоровье всех участников движения", - добавила спикер.
Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061710-skolko-detey-pogibli-v-dtp-v-kazahstane-za-mesyats-rasskazali-v-mvd/