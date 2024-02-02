Обгоревшее тело мужчины нашли возле охваченного пламенем авто в Павлодаре
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Погибшего обнаружили возле автомобиля в одном из дворов Павлодара. На место спасателей вызвали из-за загоревшейся легковушки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.
По информации спасателей, вызов поступил второго февраля в половину шестого утра. В сообщении указывалось, что загорелась Lada Granta.
Прибывшие на место пожарные обнаружили погибшим 23-летнего мужчину.
"Сотрудниками службы пожаротушения возле автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина смерти устанавливается", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
Автомобиль удалось потушить менее чем за полчаса. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Причина и ущерб устанавливаются.
"По факту обнаружения тела материалы будут переданы в полицию", - отметили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сообщается, что следует делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Подчеркивается, что при совершении вызова необходимо говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058845-obgorevshee-telo-muzhchiny-nashli-vozle-ohvachennogo-plamenem-avto-v-pavlodare/