Проходил по делу свидетелем: жителя Уральска осудили за смертельное ДТП

Бывший свидетель смертельного ДТП в ЗКО получил пять лет тюрьмы - его адвокаты намерены обжаловать решение суда, передает телеканал "Астана".

Осужденный несколько лет проходил свидетелем по делу о смертельной аварии, которая произошла 9 декабря 2020 года на трассе Самара - Шымкент. В результате столкновения "КамАЗа" и Toyota Camry погибли три человека - все они были пассажирами японской иномарки.

Изначально, согласно материалам дела, 27-летний водитель такси выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ехавшим навстречу грузовиком марки "КамАЗ". Полиция установила вину водителя и передала дело в суд, но там решили, что мужчина невиновен.

"Наши подозрения судом не взяты во внимание. Суд, изучив материалы уголовного дела в судебном процессе и опросив дополнительно свидетелей, пришел к мнению, что данный гражданин не виновен, и вынес оправдательный приговор", - заявил начальник управления дознания ЗКО Ерлан Джаксыбаев.

Осенью 2023 года в деле появился новый обвиняемый - Рахимгали Тимралиев, который ранее находился в статусе свидетеля.

Тимралиев утверждает, что ехал по этой дороге и, не сумев обогнать грузовик, сразу же выехал на обочину и съехал в кювет, пропустив встречную машину.

"После нашего разъезда я с обочины ушел в кювет, а он ушел, прямо уехал. И через 100 метров бьется о тот "КамАЗ", который идет сзади, вследствие чего он - видно, ехал с большой скоростью - даже "КамАЗ" с прицепом, груженный скотиной полностью, бьет его в переднее колесо под углом 170 градусов", - заявил Рахимгали Тимралиев.

Также, по словам мужчины, единственный выживший в аварии пассажир утверждал, что другие пассажиры делали таксисту замечания, чтобы он ехал помедленнее и не отвлекался на телефон.

Несмотря на это Тимралиеву вынесли обвинительный приговор - ему дали пять лет тюрьмы, а также семь лет запретили управлять транспортным средством.

"Тимралиев Р.С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - заявили в суде.

Сторона осужденного не согласна с вынесенным приговором и намерена обжаловать его.

"По делу имеются лишь косвенные доказательства, то есть прямых доказательств, подтверждающих вину нашего клиента Тимралиева Рахимгали, априори не имеется. Даже по тем же самым заключениям экспертов, которые имеются в деле, подтверждают невиновность нашего клиента. Собственно и показаний свидетелей", - заявил адвокат Самат Абуев.

Напомним, что авария произошла 9 декабря 2020 года - на тот момент сообщалось, что в 09:30 27-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". Погибли три человека (один в больнице), еще двое пострадали.