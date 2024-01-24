К тюремному сроку приговорили виновника смертельной аварии в ЗКО

В Западно-Казахстанской области суд приговорил мужчину к 2 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу за ДТП, в котором погиб водитель автобуса, передает портал "Мой город".

Отмечается, что трагедия произошла в середине пришлого года в селе Таскала. Тогда водитель Hyunday Elantra ехал по улице Чижинская, где нарушив ПДД столкнулся с пассажирским автобусом Toyota Coaster.

В результате ДТП водитель автобуса скончался, а пассажиры получили различные травмы.

По информации пресс-службы суда ЗКО, суд признал водителя легковушки виновным по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Его приговорили к 2 годам лишения свободы с лишением права управления авто сроком на 5 лет.

"Иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. Осужденный должен выплатить материальный ущерб в размере 2,3 миллиона тенге и моральный вред в размере 5 миллионов тенге. Другой иск ТОО передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства", – добавили в суде.

Вердикт суда был обжалован, однако судебная коллегия оставила его без изменения.

Сейчас окончательный приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: