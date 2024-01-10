Два авто столкнулись на трассе в ВКО: есть погибшие (фото)

Вчера днем на трассе "Усть-Каменогорск – Семей" в Восточно-Казахстанской области столкнулись Toyota и Chevrolet Niva. В результате погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Сообщается, что во вторник, 9 января, около 15:25 на 23 километре трассы "Усть-Каменогорск – Семей" в районе поселка Саратовка произошло столкновение двух транспортных средств Chevrolet Niva и Toyota.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались два пассажира", – говорится в сообщении.

На опубликованных полицией фотографиях видно, что одна из машин слетела в кювет, а у другой – смята передняя часть кузова.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц, начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: