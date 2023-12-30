Автобус с иностранцами опрокинулся на трассе в Казахстане

В Актюбинской области опрокинулся автобус с гражданами Узбекистана. Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Авария произошла вчера на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района.

"29 декабря в 18:50 поступила информация об опрокидывании пассажирского автобуса на автодороге Карабутак — Костанай Айтекебийского района", — сообщается в Телеграм-канале МЧС Казахстана.

Пострадавших на месте нет.

На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.

"Следите за изменениями погоды, не выезжайте на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", — призвали в МЧС.

Напомним, на сегодня, 30 декабря, штормовые предупреждения объявлены практически во всех регионах страны. Метеорологи предупредили о метелях, туманах и сильном ветре.