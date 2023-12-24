Двое погибли и пятеро пострадали в страшном ДТП в Костанайской области

В Костанайской области вчера произошла авария, в результате которой три человека погибли, еще пять – получили различные травмы, передает "Алау".

Как сообщили порталу в ДП региона, вчера на трассе "Алматы – Костанай – Екатеринбург" около поселка около Станционный 72-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong Musso, совершил столкновение со стоящим на обочине в неисправном состоянии "КамАЗом" с прицепом.

"От удара SsangYong развернуло, где в него въехал автомобиль Лада Granta. В результате столкновения, водитель и пассажир SsangYonga скончались на месте происшествия от полученных травм", – говорится в публикации.

По информации портала, еще трое пассажиров SsangYong были госпитализированы. Кроме того, травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Granta.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Полиция проводит необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, вчера смертельное ДТП произошло на 38 км автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе. Водитель авто от полученных травм скончался на месте.