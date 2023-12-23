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Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу

Опубликовано:

ДТП в области Жетісу
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

Смертельное ДТП произошло на 38 км автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе. Водитель авто от полученных травм скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, 46-летний водитель Toyota Previa не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

ДТП в области Жетісу
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

"Водитель авто от полученных травм скончался на месте аварии. Троих пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу", - рассказали в ДП региона.

ДТП в области Жетісу
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

"Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимый скоростной режим. При управлении автомобилем не забывайте, что от вас зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения", - призвали в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052293-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-oblasti-zhetisu/

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