Замглавы городского управления разбился на трассе в Алматинской области
Опубликовано:
В Алматинской области произошла авария, в результате которой погиб заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента, передает издание Elitar.kz.
Как пишет издание, ДТП произошло 18 декабря на автодороге "Алматы-Бишкек" недалеко от села Беріктас.
Информацию об аварии журналистам подтвердили в ДП Алматинской области.
По информации издания, водитель автомашины Lexus Максат Абдукадиров, съезжая на объездную дорогу, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой машиной VOLVO FN, которая выезжала с объездной дороги.
Максат Абдукадиров скончался на месте. Еще четыре человека, в том числе два ребенка пяти и двух лет, доставлены в больницу.
О состоянии водителя грузовика не сообщается.
На официальном сайте Управления развития комфортной городской среды Шымкента сообщается, что Абдикадиров занимал этот пост с января 2022 года.
Согласно официальным данным, Максат Асанович окончил Региональный социально-инновационный университет.
С 2014 по 2018 год - главный специалист, позже заведующий сектором сельского хозяйства отдела сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
С 2018 по 2020 год - руководитель отдела земледелия, водного хозяйства и технической инспекции Управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
С 2020 по 2021 год - руководитель отдела поддержки инвестиционных проектов, переработки сельскохозяйственной продукции, кооперации и увеличения экспорта управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента.
С июля по ноябрь 2022 года - руководитель отдела недропользования, озеленения, ирригации, водного и лесного хозяйства Управления развития комфортной городской среды Шымкента.
С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления развития комфортной городской среды Шымкента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2051369-zamglavy-gorodskogo-upravleniya-razbilsya-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/