Павлодарец потерял возлюбленную в ДТП и отправился в колонию

32-летний мужчина, допустивший смертельное ДТП в Павлодарской области, получил 2 года лишения свободы. В аварии погибла его девушка, которая ехала рядом с ним на пассажирском сиденье, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Аксуского городского суда.

Как следует из материалов дела, авария на трассе произошла ночью вблизи Калкамана. Парень, который сидел за рулем, выехал с девушкой из Баянаула, пара направилась домой в Павлодар, но по дороге их авто столкнулось с "КамАЗом".

"Проехав поселок Калкаман, перед ним появилась пыль. Сразу за ней он увидел "КамАЗ". Начал резко тормозить и совершать маневр "поворот налево", чтобы объехать препятствие. Не успев перестроиться на левую полосу движения, произошло столкновение передней правой частью его автомашины с прицепом "КамАЗа", движущегося в попутном направлении", - указано в приговоре Аксуского городского суда.

На место аварии прибыли полицейские, спасатели и медики. Крышу легковушки пришлось срезать, чтобы достать пострадавшую. Девушку доставили в павлодарскую больницу, однако позже она скончалась.

"Вину в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девушка, он признает полностью, в содеянном раскаивается. После смерти девушки перенес стресс. Просил прощения у матери потерпевшей. Оказывал материальную помощь по организации похорон", - говорится в приговоре.

Мать простить смерть дочери не смогла. В суде настаивала на лишении свободы. До приговора парень выплатил 4,5 млн тенге в качестве возмещения морального вреда. Вердиктом суда его признали виновным и назначили 2 года лишения свободы.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.