"Скорая" с пациентом попала в ДТП в Акмолинской области: четыре человека пострадали

В Акмолинской области произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, в которой находился пациент, и еще одной "ГАЗели". В результате аварии четыре человека пострадали, передает 716.kz.

Издание со ссылкой на пресс-службу ДП региона сообщает, что 13 декабря ночью в дежурную часть управления полиции города Косшы поступило сообщение о ДТП с участием двух машин "ГАЗель".

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что на 18 км а/д Астана-Кабанбай батыра, около ЖК "Құрылтай", произошло ДТП с участием двух автомашин "ГАЗель".

28-летний водитель "ГАЗели" направлялся в сторону Кабанбай батыра, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с впереди идущей машиной скорой помощи в направлении города Астаны", – рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что в результате аварии 28-летняя фельдшер, 73-летняя пациентка и двое водителей с различными серьезными травмами и диагнозами были госпитализировали в столичную больницу.

По данному факту начато досудебное производство по статье 345 УК РК. Стражами порядка назначена экспертиза и проводятся следственные действия.

Напомним, во вторник ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на трассе Алматы – Оскемен, пострадали медицинские работники.

Добавим, что, согласно статье 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается:

штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 160 часов;

арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Максимальное наказание за нарушение этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.