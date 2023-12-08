Менявших колесо на обочине мужчин сбили насмерть на трассе в ЗКО

Сегодня, 8 декабря, на трассе в Западно-Казахстанской области насмерть сбили двоих мужчин, менявших неисправное колесо автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 8 декабря в 08.42 на автодороге Уральск-Атырау напротив городского кладбища.

"Водитель Toyota Ipsum превысил скоростной режим и, не соблюдая требования знака "Опасный поворот", допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной Opel, водитель которой остановился для замены неисправного колеса.

В результате ДТП двое мужчин (водитель и пассажир), находящиеся рядом с Opel, скончались на месте ДТП", - проинформировали в ДП ЗКО.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

Полицейские призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть бдительными на дорогах.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области произошла другая смертельная авария. Toyota Camry в 10 километрах от села Культабан слетела с трассы. В результате ДТП на месте погибли три человека 83, 78 и 53 лет. Сам водитель и 31-летний пассажир с различными травмами были доставлены в больницу.