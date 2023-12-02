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Казахстанец получил тюремный срок из-за помятого бампера

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Автомобиль едет по дороге
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистауской области водитель получил тюремный срок за помятый бампер другого автомобиля. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте Мангистауского областного суда, дело рассматривалось в Мунайлинском районе.

Ранее лишенный водительских прав мужчина управлял Daewoo Matiz в состоянии алкогольного опьянения и стукнул заднюю часть автомобиля Nissan Tiida. В результате ДТП был причинен материальный ущерб на сумму 50 тыс. тенге.

В суде отметили, что совершенное жителем Мангистау уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести.

Мужчина, будучи осужденным к ограничению свободы сроком на 2 года, не вынес для себя правильных выводов и совершил такое же уголовное правонарушение.

"Мунайлинским районным судом он признан виновным по ч.2 ст.346 УК, ему на основании ст.58 ч.2, 6 УК окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права управления транспортным средством", - сообщили в Мангистауском областном суде.

Добавим, что согласно ч.2 ст.346 УК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048799-kazahstanets-poluchil-tyuremnyy-srok-iz-za-pomyatogo-bampera/

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