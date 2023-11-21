Сидел на проезжей части: мужчину насмерть сбили в Таразе

В Таразе насмерть сбили 38-летнего мужчину, который, по данным полиции, сидел на дороге. Сейчас подозреваемый задержан, с ним ведут следственный эксперимент, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, на улице Толе би в Таразе водитель авто совершил наезд на 38-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги, а после скрылся с места происшествия.

"В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте", – отметили стражи порядка.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Через некоторое время по камерам полицейским удалось установить подозреваемого. Был задержан 32-летний водитель автомашины Toyota Alphard – житель Жамбылского района.

"С участием водителя проводятся следственные действия, в том числе следственный эксперимент, так как наезд был совершен в условиях тумана. После экспертизы будут приниматься меры о привлечении его к уголовной ответственности", – сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области Алмаз Саламатов.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: