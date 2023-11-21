Сидел на проезжей части: мужчину насмерть сбили в Таразе
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В Таразе насмерть сбили 38-летнего мужчину, который, по данным полиции, сидел на дороге. Сейчас подозреваемый задержан, с ним ведут следственный эксперимент, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По информации правоохранителей, на улице Толе би в Таразе водитель авто совершил наезд на 38-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги, а после скрылся с места происшествия.
"В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте", – отметили стражи порядка.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Через некоторое время по камерам полицейским удалось установить подозреваемого. Был задержан 32-летний водитель автомашины Toyota Alphard – житель Жамбылского района.
"С участием водителя проводятся следственные действия, в том числе следственный эксперимент, так как наезд был совершен в условиях тумана. После экспертизы будут приниматься меры о привлечении его к уголовной ответственности", – сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области Алмаз Саламатов.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2046798-sidel-na-proezzhey-chasti-muzhchinu-nasmert-sbili-v-taraze/