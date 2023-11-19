Две машины сгорели в ДТП на трассе Алматы - Коргас

В результате столкновения двух автомашин "Audi " на трассе близ Жаркента пострадал один человек, он госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП с участием двух Audi произошло накануне, 18 ноября, около Жаркента. В больницу были доставлены 5 человек, из которых после медобследования одного госпитализировали.

"Автомашины столкнулись на 336 км трассы Алматы - Коргас. По предварительной версии, у одной из автомашин произошла разгерметизация колеса. В итоге водитель потерял рулевое управление и допустил столкновение с другим авто, что впоследствии спровоцировало возгорание обеих иномарок. Огонь ликвидирован сотрудниками противопожарной службы, вызванными к месту ДТП", - сообщается в telegram-канале ведомства МВД РК.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее мы рассказывали о страшной аварии, произошедшей в конце января этого года по Капшагайской трассе. В результате ДТП автомобиль загорелся, погибли два человека.

В августе четыре человека сгорели заживо в авто в Туркестанской области. На трассе Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz 200. В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия.