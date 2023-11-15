"Едва выжила": пострадавшая в страшном ДТП казахстанка пожаловалась на несправедливость

Жительница Алматинской области летом этого года пострадала в страшном ДТП. Она утверждает, что с момента аварии прошли месяцы, а подозреваемого все еще не задержали, передает телеканал "Алматы".

По информации телеканала, ДТП произошло 15 июля на Талгарском тракте в Алматинской области. Жительницу села Туздыбастау Елнур Нугыманову сбили на пешеходном переходе. Сообщается, что водитель вовремя не затормозил и врезался во впереди стоящую машину, которая по инерции и переехала женщину.

В результате Елнур получила многочисленные переломы, а передвигаться самостоятельно начала только недавно. По ее словам, она не может выполнять тяжелую работу по дому и лишилась заработка.

Вдобавок, супруг женщины вынужден оплачивать огромные счета за лекарства. Как рассказал мужчина телеканалу, дать инвалидность пострадавшей компетентные органы отказались.

"После аварии я боюсь переходить дорогу, передвигаться на автомобиле. Врачи сказали, что я получила травмы, несовместимые с жизнью, и едва выжила. Я не могу поднимать тяжелые предметы, едва хожу. Впереди меня ждет долгое лечение и реабилитация", – говорит женщина.

Как рассказала телеканалу пострадавшая, со дня аварии прошло четыре месяца, но дело так и не передали в суд, подозреваемого не задержали.

"Дело до сих пор не передали в суд, 2-3 месяца оно лежало у дознавателя. После поступления в прокуратуру его вернули обратно. Как говорит прокурор, дело было неправильно составлено. Когда мы звоним дознавателю, он не отвечает. На рабочем месте его найти не смогли", – заявил супруг пострадавшей Акжол Сембаев.

В телесюжете говорится, что недавно Елнур выяснила, что в полиции указали неверную дату, якобы авария произошла в сентябре.

Тем временем в ДП области заявили, что вскоре направят дело в прокуратуру.

"Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Талгарского района по статье 345 части 2 уголовного кодекса. В настоящее время по делу допрошены все участники дорожно-транспортного происшествия, уголовное дело находится в производстве и в скором времени будет направлено прокурору", – сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Добавим, согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается: