Популярный блогер попал в ДТП в Алматинской области: есть погибшие

Популярный казахстанский блогер Саяхатшы Диас пострадал в ДТП, которое произошло на автодороге "Узынагаш – Курты", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В Telegram-канале Egov.press опубликовано фото ДТП. На снимке можно увидеть, что на черном авто, попавшем в аварию, есть надпись "Саяхатшы Диас".

"Некоторые источники сообщают, что известный блогер "Саяхатшы Диас" с друзьями попал в ДТП со смертельным исходом", – говорится в публикации.

В комментариях к посту пресс-служба ДП Алматинской области сообщила, что ДТП произошло вчера, 12 ноября, на автодороге "Узынагаш – Курты" Жамбылского района.

"20-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Toyota.

В результате ДТП два пассажира автомашины марки Mercedes 2002 и 2003 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте", – рассказали в ведомстве.

По информации полиции, 20-летний водитель автомашины марки Mercedes и 15-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализированы в ЦРБ Жамбылского района.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 345 УК РК.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что блогер Саяхатшы Диас пострадал в аварии и был доставлен в больницу.

Добавим, что Саяхатшы Диас – это популярный блогер в TikTok. На его аккаунт подписаны более 30 тыс. пользователей соцсети. Последнее видео было опубликовано им вчера.

Между тем, согласно статье 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.