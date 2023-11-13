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Женщину насмерть сбил мопедист в Алматы

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Синий мопед стоит на дороге
Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщина погибла при наезде мопеда 3 ноября в Алматы. О произошедшем сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек сегодня во время брифинга на площадке РСК, передает NUR.KZ.

ДТП со смертельным исходом произошло в Бостандыкском районе. Как позднее дополнила корреспонденту NUR.KZ Салтанат Азирбек, инцидент случился 3 ноября в 13:00.

"Водитель мопеда, гражданин О. 2004 года рождения, следовал на мопеде по улице Тимирязева в западном направлении и допустил наезд на пешехода, гражданку Ж. 1964 года рождения, которая пересекла проезжую часть в южном направлении в установленном месте.

К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК", - рассказала официальный представитель ДП.

Напомним, ранее в Алматы случилось ДТП с участием мопеда, в котором двухколесное транспортное средство зажало между двумя автомобилями. Тогда водитель автомашины Chrysler не справился с управлением и допустил столкновение с тремя авто и мопедом, которые были припаркованы вдоль дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045451-zhenschinu-nasmert-sbil-mopedist-v-almaty/

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